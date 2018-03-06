В Россию на фестиваль анимации приедет режиссер «Красной черепахи»

На XXIII Открытый российский фестиваль анимационного кино (Суздальфест) приедет голландский режиссер Микаэль Дюдок де Вит. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 6 марта.

«Для своей долгожданной поездки в Россию Микаэль Дюдок приготовил мастер-класс, который предлагает нашей фестивальной публике не просто заглянуть в творческую лабораторию успешного художника и посмотреть фрагменты его фильмов, но и познакомиться с его серьезными взглядами на жизнь и искусство», — говорится в сообщении.

Микаэль Дюдок — режиссер таких картин, как «Монах и рыбка», «Отец и дочь» и «Красная черепаха». Он является лауреатом премии «Оскар» в категории «Лучший анимационный короткометражный фильм».

Суздальфест пройдет с 13 по 18 марта.

