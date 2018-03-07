Звезда «Дневников вампира» потеряла ребенка и сделала селфи

Австралийская актриса Клэр Холт, снимавшаяся в сериалах «Дневники вампира» и «H2O: Просто добавь воды», рассказала фанатам о пережитом выкидыше. Она опубликовала в Instagram селфи с больничной койки.

«Я сделала это фото десять дней назад в ожидании операции после того, как у моего малыша перестало биться сердце. Я отправила снимок своему жениху, который ждал за дверью, чтобы показать, что я в порядке. Но это не так. Я никогда в жизни не чувствовала себя настолько разбитой. Я долго спорила сама с собой, стоит ли рассказывать об этом, и мне все еще страшно делать публичной свою личную борьбу, но я все равно делаю это, потому что это важно», — написала Холт.

A post shared by Claire Holt (@claireholt) on Mar 4, 2018 at 3:52pm PST

Артистка пожаловалась на то, что после произошедшего долгое время не могла найти никого, кто пережил подобное, как и она, и готов был открыто об этом говорить. «Мне разбивает сердце то, что мы считаем, будто выкидыш — это нечто, о чем не следует рассказывать. Почему это отличается от смерти любимого человека?» — возмутилась она.

Позже Холт опубликовала еще один пост, в котором поблагодарила подписчиков за поддержку и доброту. Она отметила, что ей стали присылать такие же истории о потерях, и она больше не чувствует себя в одиночестве.

29-летняя Холт также снялась в фильмах «Дрянные девчонки 2» и «Синяя бездна», а также в сериалах «Милые обманщицы», «Первородные» и «Водолей».

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