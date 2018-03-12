СМИ анонсировали участие Путина в предвыборном митинге в Севастополе

Президент России Владимир Путин может принять участие в предвыборном митинге, который пройдет в Севастополе 14 марта. Об этом в понедельник, 12 марта, сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на источники, близкие к кремлевской администрации.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил подготовку его визита на полуостров, передает корреспондент «Ленты.ру».

Ранее в понедельник губернатор Дмитрий Овсянников сообщил, что на концерте по случаю четвертой годовщины присоединения Крымского полуострова к РФ выступят известные российские артисты. Он также отметил роль Владимира Путина в этом историческом событии. «Его железная воля придала уверенности сотням тысяч севастопольцев и крымчан», — подчеркнул он.

Крым вошел в состав России весной 2014 года. 16 марта в регионе состоялся референдум, в ходе которого, по официальным данным, подавляющее большинство проголосовавших высказались за присоединение к России. 18 марта решение о принятии полуострова в состав РФ огласил во внеочередном послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин. Киев отказался признать результаты плебисцита. В Москве отмечают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.

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