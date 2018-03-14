Секс-блогерша поделилась оригинальным способом избавиться от прыщей

Популярная в Нигерии секс-блогер Анджела Нвосу считает, что избавиться от прыщей женщинам может помочь сперма их мужей. Интервью с автором блога, который насчитывает более 50 тысяч подписчиков, публикует издание Metro.

В своем блоге Анджела Нвосу постоянно делится с читателями своими секретами успешной половой жизни. К примеру, недавно она советовала женщинам использовать перед сексом огурец для охлаждения влагалища.

Один из последних ее советов — использовать сперму для очищения лица от прыщей. По словам блогерши, после орального секса стоит собрать какое-то количество спермы своего партнера и намазать ей лицо. Личный опыт Нвосу говорит о том, что прыщи после такой процедуры быстро исчезают.

Как подтверждают специалисты, в сперме действительно содержится много полезных веществ. Так, протеолитические ферменты ускоряют процесс отшелушивания мертвой кожи, а мочевина, цинковые соединения и аминокислоты восстанавливают кожу.

В феврале сообщалось, что популярность набирает игрушка, имитирующая выдавливание прыщей. Внешне игрушка напоминает губку телесного цвета.

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