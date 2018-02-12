Создана игрушка для любителей выдавливать прыщи

В сети набирает популярность видеоролик со своеобразной антистресс-игрушкой Pop it Pal, которая имитирует выдавливание прыщей. Об этом сообщает Mashable.

Многие зрители признались, что давно не видели ничего более противного. «Это видео заставляет меня съеживаться», — прокомментировал пользователь. «Почему это существует? Кто вообще такое покупает?» — поразился другой комментатор.

Pop it Pal / YouTube

Внешне силиконовая игрушка напоминает губку телесного цвета, причем в ассортименте имеются товары с разными оттенкакми «кожи»: светлым или темным. В комплекте с «куском плоти» идет поддельный желтый гной, сделанный из натуральных масел. Стоимость антистресс-игрушки составляет 20 долларов.

Тренажеры для рук уже давно пользуются огромной популярностью во всем мире. Весной 2017 года люди увлеклись спиннерами — вращающимися игрушками для снятия стресса. Согласно данным опроса ВЦИОМ, около половины опрошенных россиян признались, что у них есть спиннеры.

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