Выбросы в атмосферу на ТОАЗе составили 56 процентов от допустимого уровня

Показатель фактических выбросов в атмосферу с ТОАЗа в 2017 году составил 56 процентов от разрешенного объема выброса веществ, возможного в рамках сохранения нормальной окружающей среды вокруг предприятия. Об этом говорится в сообщении компании.

Фактический выброс веществ за 2017 год составил 4,19 тысячи тонн, тогда как разрешенный выброс — 7,43 тысячи тонн. Более того, по сравнению с 2016 годом показатель выбросов был сокращен с 6,6 тысячи тонн более чем на треть, или на 36,7 процента. Этого значительного результата предприятию удалось добиться в том числе с помощью сбалансированной экологической политики и стратегической программы модернизации предприятия.

«Мы рады, что наши усилия по улучшению экологической ситуации в регионе приводят к результату. Но останавливаться на достигнутом нельзя — программа модернизации мощностей продолжается, а это значит, что выбросы загрязняющих веществ в атмосферу будут и дальше сокращаться. Здоровье и благополучие жителей региона для нас в приоритете», — подчеркнул генеральный директор ЗАО Корпорация «Тольяттиазот» Вячеслав Суслов.

Модернизация существующих мощностей предприятия, рассчитанная до 2022 года, включает в себя увеличение мощности действующих агрегатов, повышение надежности эксплуатации оборудования, строительство новых объектов при обеспечении снижения техногенного воздействия на окружающую среду.

Проектирование всех новых объектов ведется с учетом новейших решений в области охраны окружающей среды. Так, суммарный выброс новой установки производства аммиака, строительство которой запланировано к 2020 году, составит всего 0,27 процентов от выбросов всего предприятия. На ТОАЗе также постоянно совершенствуется технология очистки сточных вод. Общие инвестиции в программу модернизации составили уже более 28 миллиардов рублей.