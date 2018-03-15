В Индонезии запретили критиковать политиков

Гражданам Индонезии запретили критиковать должностных лиц, сообщает The Straits Times в четверг, 15 марта.

Принятый правительством закон позволяет оказывать давление на всех, кто «проявляет неуважение к парламенту или его членам». Нарушителям грозит тюремное заключение. Документ не уточняет, какой конкретно срок они могут получить.

«Как закон будет выявлять проявление неуважения? Этого никто не объясняет, и это может быть интерпретировано как угодно, если нужно будет заставить замолчать тех, кто настроен критически по отношению к правительству», — отметил один из членов отдела наблюдателей в индонезийском парламенте Себастьян Саланг (Sebastian Salang).

Президент Индонезии Джоко Видодо ранее отказался подписать документ. Однако это не повлияло на его принятие, так как глава государства не обладает правом вето.

Теперь отменить закон сможет только Конституционный суд. Его представитель сообщил, что уже поступило несколько прошений отозвать решение парламента, однако их рассмотрение может занять несколько месяцев. Согласно документу, тюрьма может грозить также тем, кто 15 марта выступал за его отмену перед зданием суда.

Индонезия является третьей крупнейшей демократией в мире после Индии и США, отмечает издание. Закон о недопустимости негативных отзывов о политиках был принят парламентом страны в феврале, но официально вступил в силу только сейчас.

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