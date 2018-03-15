Любительница энергетиков пожаловалась на потерю слуха и зрения

Зависимая от энергетических напитков британка временно утратила способность видеть, слышать и чувствовать и чуть не умерла. Об этом сообщило издание Metro.

Бет Гейм (Beth Game) начала пить энергетики с 11 лет. Она выпивала шесть банок напитка в день в течение четырех лет, пока не попала в больницу. «Я не могла ни слышать, ни видеть и ничего не чувствовала», — рассказала девушка. Ее пульс был около 320 ударов в минуту при норме в 60-80 ударов.

Врачи поставили Гейм диагноз наджелудочковая тахикардия и прописали сильнодействующие лекарства. Через некоторое время девушке пришлось от них отказаться из-за постоянных галлюцинаций. Также доктора предупредили Гейм, что, скорее всего, у нее и в дальнейшем будут подобные приступы, и запретили ей заниматься спортом и пить напитки с содержанием кофеина, в том числе энергетики.

Сейчас Гейм 19 лет, и она решила рассказать свою историю, чтобы власти запретили продавать энергетические напитки подросткам. По ее словам, энергетики — это «легальные наркотики, которые продаются в школьных столовых».

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