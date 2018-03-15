Поляки вызвали полицию из-за слов «Слава Украине» на кладбище

Житель польского села Сагрынь вызвал полицию после того, как украинский политик произнес фразу «Слава Украине. Героям слава». Об этом сообщает издание Zaxid.

Инцидент произошел 10 марта на кладбище, куда украинская делегация приехала, чтобы почтить память убитых в 1944 году украинцев. Первый заместитель председателя Волынского облсовета Александр Пирожик завершил свое выступление традиционным украинским приветствием, что было расценено местным жителем как «бандеровское приветствие».

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Прибывшие на место стражи порядка переписали паспортные данные Пирожика и уехали. Издание пишет, что теперь местная прокуратура определит, был ли нарушен антибандеровский закон, принятый в Польше 1 февраля.

Польский сенат (верхняя палата парламента страны) в ночь на 1 февраля принял закон об Институте национальной памяти, устанавливающий уголовную ответственность за отрицание участия украинских националистов и членов украинских организаций, сотрудничавших с Третьим рейхом, в преступлениях против поляков в период с 1925 по 1950 год.

В середине февраля стало известно, что польские власти начали спрашивать подающих заявку на право пребывания в стране украинцев об их отношении к Степану Бандере и Волынской резне. В случае, если соискатель сомневается или его ответ не устроит представителя власти, то его заявка отклоняется.

Боевики Украинской повстанческой армии (боевое крыло запрещенной в России Организации украинских националистов (ОУН)) в 1943 году организовали так называемую Волынскую резню — этнические чистки польского населения. По разным оценкам, жертвами массовых убийств стали от 30 тысяч до 100 тысяч человек. Одним из лидеров ОУН был Степан Бандера.

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