В Москве пройдет Ночь пожирателей рекламы

Ежегодная «Ночь пожирателей рекламы» пройдет в Киноцентре «Октябрь» в ночь на 28 апреля. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Грядущая весна для «Ночи» – юбилейная. Вот уже 25 лет, как шедевры «Синематеки» доступны профессионалам рекламной индустрии, а также всем живо интересующимся креативной рекламой по всей России. Шестичасовой ночной показ роликов откроет лично владелец рекламной коллекции - Жан Мари Бурсико, в которой представлено более миллиона рекламных роликов со всех уголков планеты.

В честь юбилея звезды эстрады, кино и телевидения соберутся, чтобы поздравить именинника. В рамках ежегодной церемонии голосования AdAwards, звёздному жюри предстоит выбрать лучший рекламный ролик за все годы существования проекта.

После московской премьеры программа традиционно отправится покорять сердца новых ценителей в городах России и странах ближнего зарубежья.

Ночь пожирателей рекламы — мировое киношоу, формат которого состоит из показа рекламных роликов, снятых в разное время в разных странах. В Москве показы рекламы проводятся с 1993 года.