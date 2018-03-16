Доказан неоспоримый вред лишнего веса

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Ученые Университета Глазго доказали несостоятельность предположения, что лишний вес не увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета, а также может быть полезным для здоровья. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.

Специалисты проанализировали данные, полученные при обследовании 296 535 взрослых европейцев, которые участвовали в долговременном исследовании UK Biobank. За состоянием людей следили до 2015 года, выявив, что индекс массы тела (ИМТ), который выше 22-23 килограммов на квадратный метр (нормальный вес), связан с увеличением вероятности развития сердечно-сосудистых заболеваний. Рост составил 13 процентов на каждые лишние 5,2 килограмма на м2 у женщин и 4,3 килограмма на м2 у мужчин.

Считалось, что ИМТ выше нормы не представляет опасности для здоровья и даже может снижать риск смерти, если при этом люди достаточно физически активны. Однако результаты нового исследования опровергают эту гипотезу, известную как «парадокс ожирения». Только при нормальной массе тела вероятность сердечно-сосудистых заболеваний снижена к минимуму.

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