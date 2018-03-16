Малым предприятиям Удмуртии выделят более 800 миллионов рублей

Предприятия малого и среднего бизнеса Удмуртии могут получить поддержку от Корпорации МСП на общую сумму более 800 миллионов рублей. Об этом сообщили представители корпорации в ходе рабочей поездки в республику, говорится в пресс-релизе организации.

Представители корпорации приняли участие в презентации пяти инвестиционных проектов, которым может быть оказана финансовая поддержка. Так, ГК «Удмуртская хлебная компания» с помощью привлечения заемного финансирования планирует увеличение объёмов действующего производства по переработке продукции растениеводства. Колхоз (СХПК) им. Мичурина Вавожского района осуществляет строительство молочно-товарной фермы на 600 голов крупного рогатого скота. ООО «КАМ-Инжиниринг» реализует проект по изготовлению оборудования. Сеть клиник «Доктор Плюс» планирует привлечение кредитных средств для приобретения и технологического оснащения нового помещения. ООО «ПромДжет» планирует приобретение производственного корпуса.

Общий объем данных проектов может составить 841,5 миллиона рублей, объем инвестиций в данные проекты — более 1 миллиарда рублей.

Гендиректор Корпорации МСП Александр Браверман на встрече с главой Удмуртской Республики Александром Бречаловым рассказал о ходе совместной работы по реализации мер поддержки малых и средних предпринимателей региона. Общий объем выданных предпринимателям региона гарантий и поручительств в рамках Национальной гарантийной системы на сегодняшний день составляет более 2,1 миллиарда рублей, что позволило малым и средним компаниям привлечь 4,5 миллиарда рублей кредитных средств для реализации проектов в приоритетных отраслях экономики.

Браверман также отметил, что в настоящее время во всех 32 МФЦ Удмуртии предоставляются услуги Корпорации МСП. Кроме того, в рамках взаимодействия с корпорацией республика принимает участие в реализации программ обучения. В 2017 году в регионе было проведено 9 тренингов по программам «Азбука предпринимателя» и «Школа предпринимательства», обучение прошло 116 человек. В нынешнем году данная работа будет продолжена.

В рамках визита представителей Корпорация МСП в регион также состоялся круглый стол об участии МСП в закупках по закону №223-ФЗ. Замруководителя дирекции оценки и мониторинга соответствия Корпорации Ия Бобровская сообщила, что объем договоров субъектов МСП региона со 158 крупнейшими заказчиками в 2016-2018 годы составил 9,29 миллиарда рублей. В пятерку лидеров по объемам закупок у малых и средних компаний Удмуртии вошли ПАО «Ростелеком», ООО «РН-Бурение», ПАО «МРСК Центра и Приволжья», ОАО «РЖД» и ПАО «Т Плюс». Участники круглого стола также ознакомились с возможностями получения финансовой поддержки Корпорации МСП и партнерских кредитных организаций.

Визит представителей Корпорации МСП продолжился встречей с предпринимателями Удмуртской Республики, в рамках которой прошла презентация сервисов Портала Бизнес-навигатора МСП. Ресурс, охватывающий сегодня 171 город РФ, полезен как для владельцев бизнеса и тех, кто только планирует открыть свое дело.