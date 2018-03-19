Судья поломала дверь и вырвалась из зала суда

Судья из штата Орегон, пытавшаяся вырваться из запертого зала суда, нанесла помещению ущерб на сумму три тысячи долларов. Об этом сообщает издание The Oregonian.

Судья Сьюзи Норби (Susie Norby) пришла в зал суда в выходные и случайно захлопнула за собой дверь. Ее ключи и мобильный телефон остались в кабинете, поэтому она не могла ни отпереть замок, ни попросить помощи по телефону.

Норби нажала на тревожную кнопку, но никто не откликнулся. Электронные письма, которые она отправила помощникам шерифа с компьютера в зале суда, также остались без ответа. Тогда судья принялась таранить запертую дверь двухметровой деревянной скамьей.

Через несколько минут Норби получила ответ от одного из помощников шерифа. Он писал, что у него нет ключа, но обещал помочь ей. Несмотря на это, после недолгой передышки судья еще несколько раз ударила дверь скамьей. Вскоре приехал помощник шерифа и вызволил женщину.

Норби провела в запертом зале суда менее двух часов. За это время она успела повредить дверь и расшатала мраморный карниз. Ремонт обойдется в три тысячи долларов.

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