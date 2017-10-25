Прятавшийся от полиции взломщик позвонил спасателям и попросил помощи

В американском городе Солт-Лейк-Сити, штат Юта, скрывающийся от полиции преступник позвонил в службу спасения и попросил вызволить себя. Об этом сообщает Associated Press.

В понедельник, 23 октября, полицейский заметил 46-летнего Шейна Пола Оуэна (Shane Paul Owen), которого подозревают в серии краж со взломом. Он ехал на автомобиле и проигнорировал требование остановиться.

Оуэн покинул автомобиль только после того, как приехал к церкви. Он добежал до храма и спрятался в его котельной. Дверь помещения захлопнулась, и мужчина оказался заперт.

Просидев под замком шесть часов, Оуэн понял, что не сможет покинуть котельную без посторонней помощи. После этого он решил обратиться в службу спасения.

В 2016 году сообщалось, что в США полиция задержала вора, который пытался забраться в ресторан по вентиляции, но застрял.

