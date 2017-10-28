Освобожденный с условием не пить американец заперся в холодильнике с пивом

Жителя американского города Маршфилд в штате Висконсин арестовали после того, как он украл два десятка бутылок пива из холодильной камеры в магазине, где провел целую ночь. Об этом сообщает местный телеканал WAOW.

В магазин Джереми ван Эрт (Jeremy Van Ert) зашел за 10 минут до окончания продажи алкогольных напитков (согласно законам штата, крепкое спиртное и вино в рознице запрещено реализовывать с 21:00 до 06:00, а пиво — 00:00 до 06:00). Там он пробрался в холодильную камеру, где хранится пиво, но выбраться не смог, поскольку в полночь она автоматически закрылась.

Несмотря на то что в камере было холодно (около нуля градусов по Цельсию), мужчина не стал звать на помощь, а решил остаться внутри. Утром его обнаружил пришедший в магазин покупатель. Когда холодильник открылся, ван Эрт убежал, прихватив с собой 18 бутылок крепкого пива и 3 банки алкогольного энергетика. Также он упал на ящик из 30 банок пива, разбив несколько из них.

Начальник полиции Маршфилда назвал этот случай уникальным. «Я здесь уже 20 лет. Я слышал о том, что люди оказываются запертыми внутри зданий, но не в пивных холодильниках», — сказал он.

The Washington Post сообщает, что 38-летний ван Эрт во время кражи находился на испытательном сроке в связи с несколькими другими преступлениями, в частности двумя поджогами. Одним из условий выхода из тюрьмы было соблюдение трезвости.