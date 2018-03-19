Макаревич решил не извиняться за «злобных дебилов» в России

Лидер «Машины времени» Андрей Макаревич не считает нужным извиняться за слова о «злобных дебилах» в России. Об этом он рассказал в понедельник, 19 марта, в интервью «Национальной службе новостей».

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Музыкант отметил, что не видит в своем высказывании ничего вопиющего. Он удивился, что в России после его фразы поднялся такой ажиотаж.

Певец добавил, что никаких провокаций в свой адрес не заметил, так как сейчас находится в США. «На меня никто не накидывается. Я на противоположной стороне земного шара, работаю с большим удовольствием», — пояснил он.

Ранее в понедельник, лидер «Машины времени» заявил в своем Facebook, что американцы спокойнее, веселее и добрее россиян. Исполнитель ответил одному из комментаторов его поста, что иногда ему кажется, будто в России «открыли какой-то двадцать пятый кадр, который реально превращает людей в злобных дебилов». Он добавил, что для того, чтобы исправить ситуацию, необходимо для начала спилить Останкинскую телебашню.

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