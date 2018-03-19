Ягуар испугался гигантского муравьеда

Натуралисты запечатлели встречу гигантского муравьеда и ягуара, который почему-то не стал нападать на добычу. На видео обратило внимание издание Daily Mail.

На кадрах ягуар подкрадывается со спины к пьющему из реки гигантскому муравьеду. Однако тот успевает вовремя обернуться, спугнув хищника. В итоге удивленный ягуар дает муравьеду уйти, провожая его взглядом.

Видео было снято в Бразилии в заповеднике Пантанал с каноэ парой натуралистов. По их словам, предсказать развитие событий было невозможно: ягуар мог бы застать муравьеда врасплох, но в то же время своими когтями жертва смогла бы серьезно поранить хищника.

Гигантский муравьед проживает только на территории Южной и Центральной Америки, внесен в Красную книгу. Его длина от кончика носа до кончика хвоста может составлять до 2,3 метра, а одним ударом когтистой лапы он способен выпотрошить собаку.

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