Россия
 
Последние новости
Инспекторов ГИБДД обстреляли из автомата в Петербурге
В сети умилились трогательной записке ребенка отцу-работяге
При строительстве метро в Москве провалилась дорога
Полицейским поручили защищать проституток после набегов Рыжего Тарзана
Возмущенный Ибрагимович требовал называть его богом вместо короля
Российские моряки с арестованного в ОАЭ танкера попросились на родину
Названа самая полезная разновидность голодания
Контрабандистки попались в золотых бюстгальтерах за 27 миллионов рублей
Пропавший малайзийский Boeing «нашли» на картах Google
Раскрыты обстоятельства самоубийства возможного виновника крушения Boeing MH17

При строительстве метро в Москве провалилась дорога

Перейти в «Мою Ленту»

В Москве при строительстве станции метро «Юго-Восточная» произошел обвал грунта на тротуаре и проезжей части. Образовалась яма длиной в десять метров, шириной в шесть метров и глубиной в четыре метра. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, движение перекрыто по двум из четырех полос. В происшествии никто не пострадал. Сообщается, что ЧП произошло около дома № 15 на Ташкентской улице.

13 марта локальный обвал грунта произошел во время прокладки канализации для жилого комплекса с парковкой на территории бывшего завода «ЗИЛ». Тогда под завалами оказались трое рабочих. Обстоятельства аварии выясняют следователи.

В сентябре 2015 года в Приморском крае возбудили уголовное дело по факту провала грунта на территории частного дома в городе Артеме, после которого пропал 55-летний мужчина.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Приморье завели дело после пропажи мужчины при провале грунта
В Приморье житель частного дома пропал при провале грунта
В Москве спасатели откопали заваленного грунтом рабочего
Другие материалы рубрики
Россия00:03Сегодня

«Тебе 18, на тебя наставляют пистолет, а ты улыбаешься...»

Монолог сильной женщины, привыкшей отвечать за свои и чужие поступки
17:1319 марта

Путин призвал своих соперников на выборах оставить эмоции в стороне

07:24Сегодня

Российские моряки с арестованного в ОАЭ танкера попросились на родину

08:30Сегодня

Инспекторов ГИБДД обстреляли из автомата в Петербурге

Россия00:0422 февраля
Ксения Собчак

Правда?!

Статья Ксении Собчак о неприкасаемых в России, жестоких судах и «Брате-2»
15:3819 марта

Путин назвал оборону и экономику приоритетами своей команды

23:2819 марта

Собчак попросила Путина помиловать 16 человек

01:10Сегодня

Проституток выгнали голыми на мороз в Подмосковье

Россия00:02Сегодня

«Страна стояла на пороге гражданской войны»

Почему реформы 90-х сделали россиян нищими
11:2816 марта

После пожара музей восковых фигур превратился в комнату страха

18:0919 марта

Астрономическая весна придет в Москву во вторник  

17:5419 марта

Полицейские сломали позвоночник мужчине и потерялись в российских колониях

Россия
«Тебе 18, на тебя наставляют пистолет, а ты улыбаешься...»
Монолог сильной женщины, привыкшей отвечать за свои и чужие поступки
Президентские. Новые. Твои
Умные урны, камеры и другие технологии на выборах президента
«Страна стояла на пороге гражданской войны»
Почему реформы 90-х сделали россиян нищими
При строительстве метро в Москве провалилась дорога
Российские моряки с арестованного в ОАЭ танкера попросились на родину
Инспекторов ГИБДД обстреляли из автомата в Петербурге
Собчак попросила Путина помиловать 16 человек
Все материалы
Мир
Хватит кормить Канзас
Что творится на улицах американских городов: тихая война или беспощадный мир
Пропавший малайзийский Boeing «нашли» на картах Google
Француженка 10 лет прятала новорожденных детей от мужа в морозилке
Лидер Палестины назвал американского посла «сукиным сыном»
Неуклюжий австралиец пришел на ограбление и застрял в двери
Россия помешала Совбезу ООН обсудить права человека в Сирии
В США 9-летний мальчик застрелил сестру из-за видеогры
Все материалы
Бывший СССР
Деды зиговали
По Риге каждый год маршируют ветераны СС. Будет ли у них свой праздник?
Раскрыты обстоятельства самоубийства возможного виновника крушения Boeing MH17
Киевляне спасли площадь Льва Толстого
Опубликована личная переписка предполагаемого виновника крушения Boeing MH17
Украина пожаловалась Евросоюзу на выборы в Крыму
Порошенко назвал «филькиной грамотой» итоги выборов в Крыму
Выпустили газы
Битва с «Газпромом» рассорила Литву и Латвию
Все материалы
Экономика
Угробили мечты
Почему миллиардеры оставляют родных без наследства
Германия нашла замену российскому газу
Надоили
Россия испугалась белорусского молока. Лукашенко в бешенстве
Участники флешмоба в Ялте поздравили Владимира Путина и пригласили его на ЯМЭФ
Утечка данных обошлась Facebook в миллиарды долларов
Госдолг США установил абсолютный рекорд
«Роснефть» полностью расплатилась за ТНК-ВР
Все материалы
Силовые структуры
Александр ДрымановЯ — человек в погонах
Главный следователь Москвы о взятках мафии, решении вопросов и российском ФБР
Мужская работа
В современном мире всего шаг от неравнодушия до подвига
Полицейским поручили защищать проституток после набегов Рыжего Тарзана
Рыжего Тарзана отправили в колонию за марш голых проституток в Петербурге
Солнцевские связи
Они сошлись с кокаиновой империей, заработали миллионы и остались на свободе
Петербургский врач избил каратиста пивной бутылкой
У главного следователя Москвы отобрали три пистолета
Все материалы
Наука и техника
Разгонный блок «Фрегат» выводит полезную нагрузкуРусское качество
«Роскосмос» угробил чужие спутники и гордится этим. Недовольных отдали под суд
Китай займется продажей возвращаемых спутников
Названа самая полезная разновидность голодания
Российскую армию вооружат «Терминатором-2»
Сельская жизнь
Русская провинция на первых цветных снимках Российской империи
Пуск «Ангары-А5» с ПлесецкаЕще полетаем
«Роскосмос» просит денег на самую бесполезную и дорогую ракету
Российская армия получила модернизированные минометы «Сани»
Все материалы
Спорт
Дарья КасаткинаУбийца гигантов
20-летняя россиянка расправилась с Уильямс и ворвалась в элиту тенниса
Лидеры «МЮ» встали на защиту партнера и ополчились против Моуринью
Еще одна страна задумалась о бойкоте чемпионата мира-2018
Газзаев возмутился вопросом об усах Грудинина и грубо закрыл тему
Российских биатлонистов сравнили с загнанными лошадьми
Украинский комментатор предрек большинству россиян провал в тесте на интеллект
Хруст и трепет
В рестлинге тоже случаются смерти. И это страшно
Все материалы
Культура
«Страшная несправедливость — стать жертвой своей страны»
Кто снял французский антивоенный эпос об ужасах и наживе на Первой мировой
Макаревич решил не извиняться за «злобных дебилов» в России
Лоза диагностировал у Макаревича больной живот
Звезда «Секса в большом городе» пойдет в губернаторы
С широко открытым ртом
Секреты лучших снимков знаменитостей от главного фотографа Голливуда
Коммунальная экзотика
Его картины раздражали советских людей. Он умер на Западе, не дожив до юбилея
Раскрыты причины госпитализации Федора Добронравова
Все материалы
Интернет и СМИ
Мода на войну
Модели, звезды и жертвы бомбежек глазами одного из лучших фотографов XX века
Продавец унижала посетителей магазина в соцсетях и поплатилась
В сети умилились трогательной записке ребенка отцу-работяге
Масляков оценил чувство юмора Путина
Трамп случайно распиарил книгу бывшего главы ФБР своими ругательствами
Блогер смешал сотню роликов в один и «открыл портал в ад»
Живи, но не сейчас
Людям обещают бессмертие. Но для этого нужно умереть
Все материалы
Ценности
Заслуженный мастер спорта России Вик Уайлд и дизайнер Анастасия Задорина в окружении моделей«Нашу форму сравнивают с тюремной робой»
Она одела российских олимпийцев и ее возненавидела вся страна
Атака клоунов
Российская уличная мода в опасности. Не спасет даже Слава Зайцев
«Рабский менталитет заставляет гнобить черных»
Он мог умереть под ботинками скинов, но стал танцевать и растоптал обидчиков
Юдашкин увидел в кандидатах в президенты много синего
Пешеходов заставят «засветиться» на дороге
Рианна предложила мужчинам накрасить губы
Время сильных
Секс-символы эпохи золотых яиц, огромных бицепсов и шелковых шляп
Все материалы
Путешествия
Выжившие
Затерянные в джунглях индейцы глазами русских путешественников
Every year thousands of devotees seek fortune in the goddess Erzulie At 150 kilometers from Port au Prince, Haiti's capital, a waterfall flows. Thousands of pilgrims come to the place where they say appeared Erzulie, the goddess of love and beauty then camouflaged in the Virgin of Miracles. The offering becomes a ritual show in search of fortune in the poorest country of America, beaten in 2010 by earthquakes, disease and misery.«Это проклятое место»
Разруха, колдовство и нищета. Репортаж из ада на Земле
«Пришлось лезть по старинке — тайком»
Россияне отправились в затерянный мир и зашли слишком далеко
В Японии обнаружили «суперженский» туалет
Россияне начали покупать туры в Египет
Китайскую авиакомпанию скомпрометировали с помощью порно
В России увидели выгоду от антироссийской пропаганды
Все материалы
Из жизни
«Звучали шутки про водку в крови»
История жительницы Подмосковья, переехавшей в Англию
Побег в реальность
Она искала смысл жизни в лесах, а нашла в мусоре
Фантастические яды
ЦРУ создало невидимые пули и смертельные зонтики, но не смогло их применить
Ученые сняли на видео расправу двух косаток над дельфином
Американец выиграл 19 миллионов долларов и пошел грабить банки
Краб сразился на ножах с бразильцем и проиграл
Отсутствие протестов против крокодила-людоеда обрадовало власти
Все материалы
Сделано Porsche: от «Жука» до «Кортежа»
Самые известные проекты инжинирингового отдела компании Porsche
Суперсемейка
Тест-драйв обновленных седанов Maserati Quattroporte и Ghibli
От «Мустанга» до «Роллса»: экстремальный тюнинг Женевы
Самые яркие, вызывающие и странные доработанные автомобили выставки
Все конкуренты VW Teramont в России
С кем будет бороться за покупателей самый большой кроссовер VW
Китайцы сделали первый распечатанный на принтере массовый автомобиль
Volkswagen показал детали салона и кузова нового «Туарега»
Названы рублевые цены на Mitsubishi Eclipse Cross
Все материалы
Однажды в Мексике
Как выглядит самый опасный город мира
Потеряли берега
Жилье в Крыму распродают за копейки. Но это неточно
За что боролись
В 90-х россияне гордились этими вещами. Сейчас они выглядят смешно
Все стерпят
Ради ипотеки россияне голодают и продают органы
Россиянам разрешат платить за ЖКХ в ломбардах
Россиянка спалила воображаемый дом ради страховки
«Спасибо, что не избили и не сожгли на костре»
История гей-пары, пытавшейся снять квартиру в Москве без прикрытия
Все материалы