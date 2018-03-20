При строительстве метро в Москве провалилась дорога

В Москве при строительстве станции метро «Юго-Восточная» произошел обвал грунта на тротуаре и проезжей части. Образовалась яма длиной в десять метров, шириной в шесть метров и глубиной в четыре метра. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, движение перекрыто по двум из четырех полос. В происшествии никто не пострадал. Сообщается, что ЧП произошло около дома № 15 на Ташкентской улице.

13 марта локальный обвал грунта произошел во время прокладки канализации для жилого комплекса с парковкой на территории бывшего завода «ЗИЛ». Тогда под завалами оказались трое рабочих. Обстоятельства аварии выясняют следователи.

В сентябре 2015 года в Приморском крае возбудили уголовное дело по факту провала грунта на территории частного дома в городе Артеме, после которого пропал 55-летний мужчина.

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