Россельхозбанк в 2017 году рос быстрее рынка

«Россельхозбанк» (РСХБ) продемонстрировал уверенные финансовые результаты по итогам 2017 года, в частности, показав рост кредитного портфеля выше среднего уровня по рынку — почти до двух триллионов рублей. Об этом сообщается в годовой финансовой отчетности по международным стандартам (МСФО).

Кредитный портфель удалось нарастить за прошедший год на 8,9 процента на фоне увеличения спроса на банковские услуги со стороны предприятий российского АПК и восстановления отечественной экономики. В том числе кредитный портфель юрлиц увеличился на 8,4 процента и превысил 1,6 триллиона рублей, портфель физлиц прибавил 11,1 процента, составив 363,4 миллиарда рублей.

Активы банка по состоянию на 31 декабря 2017 года превысили 2,8 триллиона рублей — прирост составил 17,3 процента.

Эксперты высоко оценивают динамику показателей банка, объясняя их взвешенной и эффективной политикой менеджмента. В частности, доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский назвал финансовые итоги работы банка за прошлый год выдающимися. «Когда в банк пришла новая команда, ситуация там была катастрофическая. Фактически, это был разграбленный банк. Не зря сегодня против бывших топ-менеджеров банка и заемщиков возбуждены десятки уголовных дел и некоторые доведены до суда. И когда пришла команда Дмитрия Патрушева, вопрос стоял даже не о спасении, а о ликвидации банка. Но всего за несколько лет работы этих людей ситуация выправилась кардинально», — сказал он. Эксперт также обратил внимание на более высокий рост кредитного портфеля в банке, чем в среднем по рынку — на 9 процентов против 3,5 процента среднерыночных. Он отметил и существенную динамику привлечения клиентских средств.

«Депозиты и вклады выросли на 40 процентов. Я нисколько этому не удивляюсь, потому что Россельхозбанк — это опорный финансовый институт в аграрном комплексе, и главное, что банк в состоянии кредитовать и предлагает хорошие условия для того, чтобы люди получили кредиты», — сказал Кричевский.

По итогам 2017 года депозиты и остатки на счетах клиентов РСХБ достигли 2,2 триллиона рублей. В общем объеме привлеченных ресурсов доля клиентских средств возросла с 68,7 до почти 82 процентов. Показатели долгосрочной ликвидности Россельхозбанка в очередной раз стали рекордными: соотношение кредитов и депозитов на 31 декабря составило 89,3 процента против 114,6 процента на аналогичный период 2016 года.

Продолжилось снижение доли средств, привлеченных на международном рынке капитала, в совокупных обязательствах банка. На 31 декабря 2017 года она уменьшилась до 5,3 с 14,7 процента по состоянию на конец 2016 года. Кроме того, в прошлом году банку удалось погасить еврооблигации и субординированный кредит в объеме, эквивалентном 172 миллиардам рублей.

В целях реализации задач в области финансовой поддержки агропромышленного комплекса и расширения кредитования других приоритетных отраслей, определенных стратегией развития банка, его акционерный капитал был увеличен на 50 миллиардов рублей. «Докапитализация банков их акционерами — обычная мировая практика. Вливания в капитал позволяет им увеличивать объемы бизнеса. У РСХБ акционер государство, которое поддерживая банк, понимает, что каждый вложенный в капитал рубль позволит увеличить финансирование реального сектора экономики страны в разы», — подчеркивает Кричевский.

В отчетном году банк поддерживал высокую операционную эффективность. Так, чистый процентный доход увеличился за год на 12 процентов — до 63,3 миллиарда рублей. Банк продолжил повышать эффективность своих затрат, сократив отношение расходов к чистым операционным доходам до создания резервов (Cost/Income) до 48,1 процента против 61,4 процента в 2016 году.

В целом, по мнению Кричевского, дальнейшее развитие банка будет идти в таком же поступательном направлении: «Я знаю эту команду и верю в ее силы, в тот опыт, который они приобретают».