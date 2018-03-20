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«Новичок» передумали считать советской разработкой

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Агентство РИА Новости отредактировало интервью с химиком Леонидом Ринком, который в советское время входил в группу разработчиков отравляющего вещества, известного под названием «Новичок». На это обратило внимание издание TJ.

Изменениям подверглась первая часть уже опубликованного материала. Первоначально в ней утверждалось, что Ринк — один из разработчиков «Новичка». После правок химик представлен следующим образом: «... входил в группу разработчиков отравляющей системы, которая на Западе получила название "Новичок"».

Помимо этого, туда добавлена информация от двух неназванных источников, которые сообщили, что программа разработки отравляющих веществ, аналогичных «Новичку», в СССР называлась иначе.

Также из интервью исчезли слова Ринка о том, что на вооружении Советского Союза имелась система «Новичок-5». После правок там появилась следующая цитата: «Программа разработки химического оружия в СССР не носила название "Новичок", а называлась по-другому. При этом в названии самой системы использовались цифры».

Согласно официальной позиции МИД России, ни в РФ, ни в СССР не существовало программы «Новичок». Как заявил 20 марта «Интерфаксу» замминистра иностранных дел Сергей Рябков, люди, распространяющие информацию о сфере химоружия в Советском Союзе и России, не могли владеть такими сведениями в полном объеме.

Отравляющее вещество семейства «Новичок», как утверждает правительство Великобритании, использовалось при покушении в английском Солсбери на бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля.

Какая-либо официальная информация о «Новичке» в открытых источниках отсутствует, однако, по данным химика Вила Мирзаянова, один из вариантов яда можно получить с помощью обычных фосфорорганических соединений, изготавливаемых на химзаводах по производству удобрений или пестицидов. Это, как отмечал ученый, позволяет скрыто создавать химическое оружие в обход конвенции о его запрете. Предполагается, что вещества типа «Новичок» в 5-10 раз ядовитее вещества VX, которым был отравлен брат лидера КНДР Ким Чен Ына.

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