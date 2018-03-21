«Ночные волки» отправились в пробег без мотоциклов

Байк-клуб «Ночные волки» отправился в пробег по Балканам без мотоциклов, сообщает «Русская служба Би-би-си».

Байкеры, по их словам, едут в фургоне из-за плохой погоды: к примеру, в Сербии температура опускалась до минус шести градусов. Изначально «Ночные волки» планировали в рамках «паломничества "Русские Балканы"» проехать на своем транспорте две тысячи километров за девять дней, останавливаясь в православных монастырях.

Как пишет «Би-би-си», за неделю до акции против приезда «Ночных волков» выступили власти Боснии и Герцеговины и запретили лидеру клуба Александру Залдостанову въезд в страну. В Белград байкеры планировали прибыть 19 марта, но, по данным портала, в городе заметили нескольких членов клуба, которые прилетели на самолете.

Затем «волки» пешком отправились в сторону Республики Сербской через город Биелина: их автомобили не разрешили провезти транзитом через Боснию и Герцеговину, утверждает «Би-би-си».

«Еще одну немногочисленную группу "Ночных волков", передвигавшихся на фургоне, видели в сербском городе Шид, недалеко от границы с Хорватией», — пишет издание. В пресс-службе паломничества «Русские Балканы» не ответили на запрос издания.

«Ночные волки» существуют с мая 1989 года. В 1995-м была зарегистрирована общественная некоммерческая организация «Русские мотоциклисты». Клуб сотрудничает с Русской православной церковью, также байкеры занимаются военно-патриотическим воспитанием молодежи.

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