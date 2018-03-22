Китай решил покорить мир пропагандой своих ценностей

Китайские власти планируют активизировать ориентированную на другие страны пропаганду для усиления влияния КНР на международной арене. Об этом сообщает издание Global Times.

Планируется объединить три крупные компании в сфере медиа: Центральное телевидение Китая, Международное радио Китая и Национальное радио Китая. Все они станут вести пропаганду за рубежом под эдиным брендом «Голос Китая».

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«Ключевая задача предстоящих преобразований — укрепить роль Компартии Китая, оптимизировать политическую систему нашей страны при совмещении партийного и государственного управления», — пояснил политолог Академии общественных наук Фэн Юэ.

Контроль за работой «Голоса Китая» будет осуществлять отдел пропаганды Центрального комитета КПК.

Одновременно планируется усилить мониторинг деятельности СМИ. Задача возложена на недавно учрежденную Государственную надзорную комиссию, в состав которой войдут два упраздняемых органа: Министерство контроля и Государственное управление по предотвращению коррупции КНР.

11 марта стало известно, что депутаты Всекитайского собрания народных представителей одобрили изменения в конституцию страны, позволяющие одному человеку занимать должность председателя КНР более двух сроков.

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