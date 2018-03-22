В Севастополе на землях Минобороны построят парк защитников

В центре Севастополя построят парк «Защитникам Севастополя 1941–1942 гг.», проект будет реализован на бывших землях Минобороны России, правительство приняло их в собственность города, заявил губернатор Дмитрий Овсянников. Его слова приводятся на сайте регионального правительства в четверг, 22 марта.

«Вчера на встрече с заместителем министра обороны России Тимуром Ивановым мы обсудили многие вопросы развития взаимодействия между правительством города и министерством по реализации важных для города проектов. В том числе создание парка «Защитникам Севастополя 1941–1942 гг.». Эта инициатива ветеранской общественности города в прошлом году получила поддержку президента России Владимира Владимировича Путина», — сказал Дмитрий Овсянников.

В собственность города, в частности, перешел земельный участок, а также объекты недвижимости, расположенные в границах военного городка № Б-252, уточняется в сообщении.

Проект строительства городского парка защитникам города был одобрен президентом в ходе его визита в Севастополь в августе 2017 года.