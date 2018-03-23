В США заподозрили связь своего «Калашникова» с Россией

В США проводят расследование в отношении завода в штате Флорида, который производит автоматы АК-47. Об этом сообщает Bloomberg.

В ходе расследования ищут записи, связанными с запросом Kalashnikov USA от 2015 года на государственные и местные налоговые льготы. Прокуроры также расследуют деятельность компании « RWC Group», которой принадлежит завод «Калашников» в Помпано-Бич. По данным издания, в расследовании говорится о связях концерна с высокопоставленными лицами из России.

Отмечается, что внимание к заводу возросло после событий 14 февраля 2018 года, когда подросток во Флориде застрелил в школе 17 человек. В этом году RWC Group стала единственным американским дистрибьютором «Калашникова».

В 2014 году США наложили санкции на концерн «Калашников» и других российских производителей оружия. Такие меры были приняты в качестве реакции на события на Украине. RWC Group разорвала отношения с российской компанией, но сохранила за собой право использовать бренд. По данным расследования, которое приводит Bloomberg, американская компания могла нарушить санкции и сохранить связи с «Калашниковым».

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