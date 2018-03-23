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Американец залатал яму на дороге хрустящими хлопьями и перекусил из нее

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Житель американского Мичигана по имени Эндрю (Andrew) заполнил дыру посреди дороги хлопьями для завтрака и перекусил ими. На это обратило внимание издание Metro Times.

22-летний студент Университета Восточного Мичигана отказался называть журналистам свою фамилию. Он привлек внимание прессы фотографиями в Twitter, на которых он пытается бороться с разбитыми дорогами.

Судя по снимкам, парень не только полностью засыпал выбоину, но и налил в нее молоко. После этого он прилег на асфальт, взял в руки ложку и принялся есть.

В разговоре с журналистами студент объяснил, что рассказал о задумке соседу, и оба нашли ее удачной шуткой. Они отправились на поиски ямы внушительных размеров, чтобы опустошить всю коробку хрустящих хлопьев.

«Чтобы найти ее, много времени не понадобилось», — заверил Эндрю.

Твит, содержащий снимок его трапезы, набрал почти три тысячи лайков и почти тысячу ретвитов. В комментариях пользователи разделились на два лагеря: одни ужасались тому, как американец ест прямо из грязной ямы, а другие хвалили его за привлечение внимания к проблеме.

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