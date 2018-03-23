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Маска взяли на слабо и заставили удалить страницу Space X в Facebook

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Илон Маск

Глава Tesla и Space X Илон Маск распорядился удалить официальные страницы компаний на Facebook. Это произошло после того, как юзеры Twitter устроили массовый бойкот социальной сети из-за утечек персональных данных пользователей.

Один из пользователей платформы микроблогов обратился лично к Маску: «Удалишь страницу Space X на Facebook, если ты мужик?»

Миллионер сообщил, что не знал о ее существовании, но пообещал выполнить просьбу.

Позднее к Маску обратились по поводу страницы Tesla: «Эту тоже нужно удалить, верно?» На это Маск также ответил согласием.

Юзеры призвали его также удалить аккаунты Tesla и Space X в Instagram, однако Маск предпочел не реагировать на эти просьбы.

19 марта стало известно об утечке данных 50 миллионов пользователей Facebook. Выяснилось, что аффилированная с соцсетью компания Cambridge Analytica продавала огромные массивы данных различным политическим организациям, в том числе президентскому штабу Дональда Трампа. Данные были собраны с помощью приложения для опросов под названием thisisyourdigitallife.

21 марта Марк Цукерберг опубликовал в сети заявление, где признал, что допустил ошибки при сотрудничестве с непроверенными компаниями, и констатировал, что доверие пользователей к соцсети было подорвано. Он выразил готовность дать показания в Конгрессе США по этому вопросу.

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