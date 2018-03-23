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Диджей попался на контрабанде запуганных вуду нигериек для секса

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Полиция Испании спасла 39 женщин и девочек, нелегально привезенных в страну из Нигерии для занятия проституцией. Об этом сообщает BBC News.

В общей сложности в ходе операции были арестованы 89 человек, в том числе известный нигерийский диджей. Его имя пока не называется, однако сообщается, что он помогал переправлять жертв и организовывал предоставление секс-услуг по всей стране. Его поймали, когда он возвращался в Испанию после записи нового клипа.

Как сообщается, расследование началось после поступившей жалобы от несовершеннолетней. Она рассказала, что ее вовлекли в схему, угрожая ритуалами вуду. Девочку вместе с другими пострадавшими привезли в Испанию через Ливию и Италию.

В Европоле указали, что пострадавших держали в отвратительных условиях в пещерах и постоянно запугивали вуду. Женщин заставляли обслуживать клиентов и гасить долг в 30 тысяч евро.

Операция, проведенная при участии стражей порядка из Великобритании и Нигерии, стала одной из крупнейших по пресечению торговли людьми в Европе. В ее ходе обыски прошли в 41 доме в 11 испанских городах и одном британском. Были также заморожены банковские счета, через которые злоумышленники, предположительно, провели более 300 тысяч евро.

Отмечается, что преступники имели отношение к влиятельному нигерийскому братству Supreme Eiye Confraternity (SEC). Согласно проведенному в 2016 году расследованию BBC News оно имеет отделения по всей Европе, Африке и на Ближнем Востоке, а члены SEC регулярно перевозят женщин и наркотики между европейскими городами. Отмечается, что операция — серьезный удар по сообществу, однако этого недостаточно, чтобы покончить с ним.

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