Наука и техника
 
Последние новости
Россия обложилась крылатыми ракетами
На выход с «Лужников» понадобилось 44 минуты  
Грудинин сбрил усы
Смолов объяснил молчание российских футболистов фразой «никто и не играл»
Мурманский вице-губернатор лишился шевелюры после выборов президента
Медведева объявила о возвращении на лед с «пустым» номером
Песков отреагировал на разговоры о покаянии Скрипаля перед Путиным
Умер обменявший себя на заложника французский полицейский
Загитовой после провала на чемпионате мира посоветовали меньше есть

Новейший российский БТР нырнул под воду и всплыл

Перейти в «Мою Ленту»

«Военный осведомитель» опубликовал видео, на котором запечатлен спуск БТР-82А на воду с десантного катера «Денис Давыдов». На ролик обратил внимание военный блог bmpd.

Бронетранспортер, находящийся в распоряжении морской пехоты Балтийского флота, успешно съехал с носовой рампы, погрузился в воду и затем всплыл на поверхность, направившись в сторону побережья.

Генеральный директор «Военно-промышленной компании» Александр Красовицкий в 2017 году рассказывал «Известиям», что в данный момент БТР-82А «и плавает, и стреляет», но машину продолжают улучшать. «Я получил задание от Минобороны примерно по 80 пунктам улучшения БТР-82А после его эксплуатации в различных климатических условиях. Например, когда машина плывет, видимость ограничена при высокой волне. Мы увеличиваем длину перископа, делаем больше щиток, который защищает от волны», — говорил он.

БТР-82А — это проект глубоко модернизированного бронетранспортера БТР-80, принятый на вооружение в 2010 году. Машина получила новый боевой модуль с 30-миллиметровой автоматической пушкой, оснащенной двухплоскостным стабилизатором, усиленную защиту, более мощный двигатель, а также новую систему управления огнем.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Красовицкий: бронетранспортер «Бумеранг» — это космические технологии
Солдат разогрел еду, сжег БТР за 28 миллионов и попал на видео
БТР исполнил вальс в День морской пехоты
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:02Сегодня

Кровь и памперсы

После отсидки якудза крушит головы и нянчит младенцев: обзор Yakuza 6
12:52Сегодня

Россия обложилась крылатыми ракетами

05:1518 марта

НАСА опубликовало фото розовой бури на Юпитере

19:3223 марта

Спаривание морских чертей впервые показали в ролике

Наука и техника00:0213 марта
Пуск «Ангары-А5» с Плесецка

Еще полетаем

«Роскосмос» просит денег на самую бесполезную и дорогую ракету
14:5510 марта

Россия передумала вступать в ЦЕРН

20:2323 марта

Самая загадочная звезда Галактики резко угасла

16:2223 марта

В МГУ разгадали механизм бессмертия

Наука и техника00:0630 ноября 2017
Красноармейцы в финском плену. Лагерь в области Париккала

«Красноармейцы — голодные и нищие колхозники»

Сталин обрек тысячи солдат на мучительную смерть и подарил Финляндию Гитлеру
17:5223 марта

Определены главные способы уберечься от рака

13:0623 марта

Доказана эффективность голодания в продлении жизни

18:11 7 марта

Вокруг звезды заметили структуру неизвестного происхождения

Россия
Дарья Жук (слева) и Фарида Рустамова«Сам вижу, доступна женщина или недоступна»
Депутат Госдумы о лобках журналисток, похоти и домогательствах Слуцкого
Мурманский вице-губернатор лишился шевелюры после выборов президента
Грудинин сбрил усы
Эпичный взрыв телебашни в Екатеринбурге сняли на видео
Песков отреагировал на разговоры о покаянии Скрипаля перед Путиным
Россия направила письмо пострадавшему в Солсбери полицейскому
В Покрове жестоко избили школьника-инвалида
Все материалы
Мир
Скорострельный боженька
Американцы убивают детей и молятся на винтовки
Сербы припомнили НАТО бомбардировки и воспротивились членству
Умер обменявший себя на заложника французский полицейский
20 европейских стран приготовились выдворить российских дипломатов
Трампу посоветовали выслать российских дипломатов
Трамп преодолел неприязнь к усам нового советника по нацбезопасности
Британских ученых оскорбили намеки Москвы о причастности к отравлению Скрипаля
Все материалы
Бывший СССР
Надежда СавченкоНадежды нет
Почему герой Украины Савченко стала врагом государства
Судья запутал журналистов и арестовал Савченко
Кличко задумался об участии в президентских выборах на Украине
В Туркмении бюджетницам запретили ходить на работу красивыми
Надежда СавченкоВ Киеве задержали Надежду Савченко
Она хотела убить Порошенко и свергнуть власть на Украине. Но это не точно
Латвия выдворит российских дипломатов
Савченко объявила голодовку
Все материалы
Экономика
В России хотят повысить налоги
Сколько заплатят россияне, если это случится
Сирийское правительство и российские бизнесмены договорились о сотрудничестве
«Аэрофлот» заявил о наличии показаний трех свидетелей инцидента с Успенской
Украина собралась экспортировать газ
Убытки Roshen Порошенко выросли в 64 раза
Родственник Путина вошел в правление «Газпрома»
Набиуллина взялась за пенсии
Все материалы
Силовые структуры
Михаил ВоробьевОхота на Волков
Они убили Михаила Круга и держали в страхе всю Тверь
«Я — человек в погонах»
Главный следователь Москвы о взятках мафии, решении вопросов и российском ФБР
Умри сегодня!
Его лишили воровской короны. В ответ он открыл охоту на авторитетов
Россиянка искромсала себе лицо ножницами ради алиби
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
Бурятский мафиози побил полицейских и пошел под суд
Информаторов отправили под арест за подрыв силовиков на ноутбуке-ловушке
Все материалы
Наука и техника
Кровь и памперсы
После отсидки якудза крушит головы и нянчит младенцев: обзор Yakuza 6
Пуск «Ангары-А5» с ПлесецкаЕще полетаем
«Роскосмос» просит денег на самую бесполезную и дорогую ракету
Евротур
Неизвестные снимки Красной армии в Берлине и других цитаделях Третьего рейха
Россия обложилась крылатыми ракетами
Новейший российский БТР нырнул под воду и всплыл
Спаривание морских чертей впервые показали в ролике
Самая загадочная звезда Галактики резко угасла
Все материалы
Спорт
Отстояли на три
Бразилия разгромила Россию. Не помогли даже снег и холод
Смолов объяснил молчание российских футболистов фразой «никто и не играл»
Медведева объявила о возвращении на лед с «пустым» номером
Загитовой после провала на чемпионате мира посоветовали меньше есть
Черчесов оправдался за разгром от Бразилии
Ибрагимович поприветствовал Лос-Анджелес в себе
Мохамед СалахЕгипетская сила
Сегодня он забивает в Англии. Летом зажжет у ворот сборной России
Все материалы
Культура
Античные страсти
Боги, герои и их возлюбленные в главной оперной премьере сезона
Джоан Роулинг лайкнула «мужчин в платьях» и пожалела
Следствие ведут молотки
Кино недели: от «Тебя никогда здесь не было» до «Тихоокеанского рубежа 2»
Табакову нашли замену
На съемках фильма Эдварда Нортона с Брюсом Уиллисом погиб пожарный
«Я урод, потому что у меня толстый живот»
Травля, одиночество и смерть в жизни подростков
Афроамериканка села Мэрилину Мэнсону на лицо
Все материалы
Интернет и СМИ
«Мы принимали слишком много наркотиков»
Как секс и звезды принесли славу старейшему журналу о марихуане
На китайском телевидении запретили шутить и смеяться
На YouTube обнаружили новый опасный вирус
Тина Канделаки намекнула на беременность
Маска взяли на слабо и заставили удалить страницу Space X в Facebook
ВВС обругали за отретушированное фото британского политика на фоне Кремля
Неуловимого хакера обнаружили в рядах российской разведки
Все материалы
Ценности
Свой разрез
Человек-осьминог и девушки в намордниках держат в страхе Токио
Внешность Ким Кардашьян обошлась в полмиллиона долларов
На цифрах
По каким часам мир будет сверять время в ближайшие годы. Перый день BaselWorld
Трезвые головы
Самые сексуальные, богатые и опасные мужчины времен сухого закона
Неравнодушный фотограф увлекся деревенскими подростками и прославил их
Британцев вдохновил российский футбол
Очень черные пантеры
Почему темнокожие девушки стали новым эталоном красоты
Все материалы
Путешествия
Выжившие
Затерянные в джунглях индейцы глазами русских путешественников
Пилот потанцевал с совенком в воздухе и попался
Крит покраснел
Every year thousands of devotees seek fortune in the goddess Erzulie At 150 kilometers from Port au Prince, Haiti's capital, a waterfall flows. Thousands of pilgrims come to the place where they say appeared Erzulie, the goddess of love and beauty then camouflaged in the Virgin of Miracles. The offering becomes a ritual show in search of fortune in the poorest country of America, beaten in 2010 by earthquakes, disease and misery.«Это проклятое место»
Разруха, колдовство и нищета. Репортаж из ада на Земле
«Пришлось лезть по старинке — тайком»
Россияне отправились в затерянный мир и зашли слишком далеко
Бортпроводника поймали с кокаином в штанах
Россияне начали покупать туры в Египет
Все материалы
Из жизни
Кругом тлен
Он попал в город мертвых и увидел, как красиво горят тела
Подушки в виде мускулистого мужского торса увлекли японских фетишисток
Ходячие мертвецы
Их похоронили раньше времени и теперь не дают вернуться в мир живых
Побег в реальность
Она искала смысл жизни в лесах, а нашла в мусоре
Королевы красоты поругались из-за секс-услуг чиновникам и бизнесменам
Кукабара съела змею заживо перед камерой
Двухзадый бычок-мутант с шестью ногами стал звездой
Все материалы
Тест: передний или задний?
Угадываем тип привода у известных (и не очень) автомобилей
Главные факты о новом VW Touareg
Все, что нужно знать о главной премьере этой весны – VW Touareg нового поколения
Автомобили, названные в честь ветров
Мощные машины с мощными именами: Tempest, Typhoon и другие
Модели Nissan, о которых вы не слышали
От субкомпактного ситикара до суперкара – 14 машин, о которых вы даже не догадывались
«Гранту» с дизайном «Весты» сфотографировали в Тольятти
Видео: большой почтовый грузовик дрифтит на серпантине
Volkswagen показал новый доступный кроссовер
Все материалы
Печатный орган
Россиян заставят самостоятельно мастерить мебель. С IKEA можно попрощаться
Потеряли берега
Жилье в Крыму распродают за копейки. Но это неточно
Работающие москвичи стали реже умирать
Все стерпят
Ради ипотеки россияне голодают и продают органы
Однажды в Мексике
Как выглядит самый опасный город мира
Россиянка спалила воображаемый дом ради страховки
Россиянам разрешат платить за ЖКХ в ломбардах
Все материалы