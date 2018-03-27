Полсотни бразильских спортивных журналисток пожаловались на домогательства

Сотрудницы бразильских спортивных СМИ запустили новый флешмоб в соцсетях, призывающий бороться с сексизмом. Об этом сообщает «Би-би-си».

Репортеры высказались о сексуальных домогательствах, которые им приходится переносить в ходе своей работы. В рамках акции #DeixaElaTrabalhar («Пусть она делает свою работу») женщины поделились кадрами со спортивных мероприятий, во время которых незнакомцы заходили в кадр, а затем целовали, трогали и обзывали их в прямом эфире.

В акции приняли участие 52 бразильские журналистки. Все они заявили, что им также присылали оскорбительные сообщения и даже угрозы изнасилования. Кроме того, девушки нередко сталкиваются с притеснениями на рабочем месте.

«Мы просто хотим работать в мире и спокойствии. Нам нужно уважение», — говорят пострадавшие женщины в опубликованном ролике. Его показали во время футбольного матча на стадионе Маракана в Рио-де Жанейро, который вмещает почти 80 тысяч болельщиков.

Посты бразильских журналисток в социальных сетях нашли отклик среди пользователей. Неравнодушные фанаты активно делились твитами пострадавших женщин, лайкали их и комментировали. Кроме того, позицию сотрудниц местных СМИ поддержали известные спортсмены, некоторые футбольные клубы, Национальная баскетбольная лига и бразильская Конфедерация дзюдо.

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