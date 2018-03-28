«Лукойл» перерос «Газпром»

Акции российской нефтедобывающей компании «Лукойл» обогнали бумаги «Газпрома» по капитализации и заняли второе место после Сбербанка. Об этом сообщается на сайте Московской биржи.

В 10:25 мск цена акций «Лукойла» выросла до 3,9 тысячи рублей (плюс 0,6 процента), капитализация компании достигла 3,317 триллиона рублей. При этом капитализация «Газпрома» снизилась до 3,314 триллиона рублей.

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Первое место по капитализации занимает Сбербанк — 5,711 триллиона рублей.

«Лукойл» 23 марта представил инвесторам стратегию компании на 2018-2027 годы: рост добычи, совершенствование НПЗ, развитие нефте- и газохимии, расширение сбытовой сети, реализация прогрессивной дивидендной политики. Президент компании Вагит Алекперов заявлял, что считает «Лукойл» недооцененным и надеется, что новая стратегия будет способствовать росту капитализации.

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