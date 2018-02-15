Глава «Лукойла» рассказал о зарубежных планах компании

«Лукойл» планирует принять участие в новом лицензионном раунде правительства Ирака по распределению нефтяных блоков в стране. Об этом заявил в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи глава компании Вагит Алекперов, передает корреспондент «Ленты.ру».

Как пояснил Алекперов, компания не исключает интереса к нескольким блокам, но решение будет принято после изучения геологической информации. «Мы рассматриваем пятый раунд. Мы приобрели материалы на все месторождения. Наши геологи определяться», — отметил Алекперов.

Он также сообщил, что «Лукойл» рассчитывает на подписание контрактов по нефтяным проектам в Иране не ранее чем через 3-4 месяца. «К сожалению, была пауза, не по нашей вине. Сейчас мы возобновили процесс. Нам еще надо минимум 3-4 месяца», — сказал он.

Кроме того, «Лукойл», как сообщил Вагит Алекперов, заинтересован в участии в двух геологоразведочных проектах в казахстанском секторе Каспийского моря. «Там изменилось законодательство. Законодательство позволяет иметь хорошую норму рентабельности на сложных месторождениях. Это Каспий и это глубокие месторождения, мы заинтересованы в блоках на Каспии», — отметил он.

Глава «Лукойла» отметил, что блоки расположены на границе с российским сектором Каспийского моря. «Мы два блока рассматриваем - в основном вдоль границы с Россией», — отметил он.

По словам топ-менеджера, компетенция компании по работе в этом регионе позволяет рассчитывать на открытие углеводородов. «Мы рассчитываем на открытие. В целом территориальные воды Казахстана перспективны для геологоразведки», — заключил Алекперов.

