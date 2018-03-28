Наоми Кэмпбелл высмеяли за слишком тонкий нос

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл опубликовала в своем Instagram снимок с чересчур тонким носом, сообщает Daily Mail.

Лицо 47-летней модели сфотографировано без макияжа, однако неестественные пропорции носа вызвали недоверие у поклонников, которые обвинили Кэмпбелл в использовании фотошопа. «Малышка! Твой нос немного узковат. Но ты все равно крутая!», — написал подписчик в комментариях к фотографии. «Даже заметно, где именно его подредактировали», — добавил другой.

Ким Кардашьян и Йоланда Хадид, напротив, выразили восхищение натуральной красотой топ-модели.

Наоми Кэмпбелл работает моделью с 15 лет. Она стала первой чернокожей девушкой, появившейся на обложках французского и английского изданий Vogue и журнала Time. Несмотря на то, что Кэмпбелл признана одной из самых красивых женщин на свете, модель признается, что всегда страдала от неуверенности в себе.

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В марте пользователи Instagram также высмеяли Ким Кардашьян за несуразный фотошоп. Неудачную ретушь выдала машина на заднем плане, которая превратилась из джипа в неопознанный предмет. «Поклонники беспощадно издеваются над эпическим фотошоп-провалом Ким Кардашьян, потому что это действительно настолько плохо», — писал микроблогер SamSmart.

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