Любимый бренд гопников потерпел фиаско

Владельцы крупных европейских, азиатских и американских ретейлеров, продающие одежду марки одежды Vetements, а также бывший сотрудник бренда подтвердили слухи об упадке продаж компании. Об этом сообщает Highsnobiety. Все источники пожелали остаться анонимными.

«Если говорить о ретейле, Vetements абсолютно мертвый. В последнее время на них вообще нет спроса. Продажи упали до такой степени, что теперь Vetements можно найти в аутлетах со скидкой 60-70 процентов», — объяснил один из байеров.

«Мы будем и дальше продавать одежду бренда, хотя ее уже не сметают, как раньше», — добавил другой.

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«От команды Vetements мы слышали, что лучшие разработки передаются Balenciaga, а Vetements получает вещи второсортного дизайна», — поделился третий.

«Все прощаются с брендом. Цены подскочили настолько, что их уже просто нечем оправдывать. А без прежней шумихи это просто смешно», — прокомментировал ситуацию бывший менеджер люксового магазина, в котором был представлен бренд.

Все опрошенные указали на одну и ту же причину упадка: в последних коллекциях практически отсутствуют свежие идеи. Вся новая одежда представляет собой видоизмененную старую. При этом завышенная цена не соответствует качеству.

Парижский бренд Vetements, основанный братьями Гвасалия, специализируется на «дворовом» хулиганском стиле.

Продукция марки вызвала ажиотаж у покупателей. Такие знаменитости, как Канье Уэст, Трэвис Скотт и Селин Дион были не раз замечены в одежде Vetements, а дизайнер Дэвил Тран запустил пародию на бренд под названием Vetememes.

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