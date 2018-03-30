Британец получил развратные снимки стриптизерши во время игры и пришел в ярость

Мужчина по имени Кофи Едоа-Айду (Kofi Yedoah-Aidoo) пришел в ярость после того, как получил развратные снимки от незнакомца во время игры в PlayStation 4. Об этом сообщает The Sun.

36-летний британец обычно делит консоль с семилетним сыном, однако в тот раз мужчина был в комнате один. После очередного сетевого матча в FIFA он неожиданно получил сообщение от неизвестного пользователя с вопросом о возрасте. Едоа-Айду не ответил, но предложил сыграть футбольный матч. Сразу после этого ему пришла фотография полураздетой женщины, лежащей на кровати.

Затем неизвестный собеседник написал, что его девушка занимается онлайн-стриптизом для webcam-сайтов. «Сначала я думал, что она чокнутая. Но на самом деле она достаточно клевая», — заявил незнакомец. Он также добавил, что в данный момент собирается устроить настоящее шоу со стриптизершей. В качестве оплаты тот попросил поставить ему хороший балл на специализированном сайте.

Едоа-Айду пришел в ярость, потому что теоретически подобные сообщения мог увидеть его семилетний сын. Мужчина пригрозил собеседнику полицией, а затем закончил диалог.

Сразу после инцидента британец отменил подписку на онлайн-сервисы PS Plus и предупредил всех друзей, чтобы они сделали то же самое. «Говорят, что у разработчиков есть простые настройки, которые могли это предотвратить, но я не согласен. Им нужно сделать все более безопасным, особенно когда речь заходит о детях», — заявил Едоа-Айду в интервью с журналистами.

В свою очередь представители PlayStation порекомендовали всем обеспокоенным родителям использовать встроенные функции семейного контроля, а также тщательнее наблюдать за играющими детьми и говорить с ними об их поведении в онлайне.

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