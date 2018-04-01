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Захарова назвала главную цель западных стран

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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что главная цель западных стран — не допустить проведения в России чемпионата мира по футболу, который должен состояться летом. Об этом она рассказала в интервью «Пятому каналу».

«У нас русское выражение есть, хоть трава не расти, вот просто, что только бы убрать этот Чемпионат мира по футболу из России. Все методы хороши, все фокусируется только на этот футбольный мяч, который, не дай бог, все-таки коснется российского футбольного поля», — отметила Захарова.

Представитель МИД считает, что западные страны бойкотируют ЧМ-2018 из-за того, что в России якобы существует расизм. Захарова отметила, что это заблуждение, и в стране есть проблемы только с экономикой, правами человека, бытовым национализмом, но не расизмом.

Ранее сообщалось, что британские власти обсуждают с союзниками в США и Европе потенциальные меры, которые могут быть применены в отношении России в том случае, если Москва окажется причастна к отравлению в Англии разведчика-перебежчика Сергея Скрипаля и его дочери. В качестве одного из вариантов рассматривается бойкот чемпионата мира по футболу.

Чемпионат мира-2018 пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

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