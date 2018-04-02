Британию напугали наплывом преступников после Brexit

Британия станет привлекательным местом для преступных группировок из-за упрощенных правил регистрации граждан ЕС, которые вступят в силу после выхода страны из Евросоюза. Об этом сообщает газета The Times со ссылкой на документы Хоум-офиса.

По сведениям издания, Лондон собирается зарегистрировать около 3,5 миллионов граждан Европейского союза, которые находятся на территории страны постоянно. Британия планирует сделать их своими резидентами по упрощенным правилам. В частности, им не потребуется предоставлять справку с места работы и медицинскую страховку.

Материалы по теме Два года для развода Сколько времени понадобится Британии, чтобы выйти из ЕС

Журналисты The Times уверены, что подобная ситуация будет способствовать регистрации в стране представителей преступных группировок.

1 апреля стало известно, что впервые в истории количество убийств, ежемесячно совершаемых в Лондоне, превзошло количество аналогичных преступлений в Нью-Йорке. Согласно последнему отчету, в феврале 2018 года в столице Великобритании от ножевых ранений погибли 15 человек, девять из которых были моложе 30 лет. В том же месяце в Нью-Йорке было убито 14 человек.

Решение о выходе Великобритании из ЕС было принято на референдуме 23 июня 2016 года. Отказ от членства в Евросоюзе поддержали более половины проголосовавших. Brexit должен состояться 29 марта 2019 года в 23:00 по лондонскому времени (00:00 по центральноевропейскому времени).

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!