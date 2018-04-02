Любимый бренд гопников не стерпел наездов

Генеральный директор бренда Vetements Гурам Гвасалия опроверг информацию об упадке спроса на продукцию фирмы, назвав ее «фальшивыми новостями», сообщает Metro.

Его брат Демна Гвасалия пристыдил авторов статьи, опубликованной на сайте Highsnobiety, за сплетни и хайп и нарек их «псевдожурналистами». Он также заявил, что на данный момент команда Vetements сильнее, чем когда-либо, и сейчас, как и прежде, они сосредоточены на создании самого лучшего продукта.

Пост с заявлением появился в официальном аккаунте Vetements в Instagram.

VETEMENTS FALL-WINTER 18-19 Публикация от VETEMENTS (@vetements_official) 31 Мар 2018 в 12:19 PDT

«Мы определенно не собираемся выходить из бизнеса, а разговоры об упадке наших продаж не просто лживые, но смехотворные», — прокомментировал Гвасалия.

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В конце марта владельцы крупных европейских, азиатских и американских ретейлеров, продающие одежду марки Vetements, подтвердили слухи о спаде продаж компании. Все опрошенные указали на одну и ту же причину: в последних коллекциях практически отсутствуют свежие идеи, вся новая одежда представляет собой видоизмененную старую, а завышенная цена не соответствует качеству.

Парижский бренд Vetements, основанный братьями Гвасалия, специализируется на «дворовом» хулиганском стиле.

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