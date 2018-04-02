При взрыве в Ереване пострадали трое россиян

Трое россиян пострадали при взрыве в центре Еревана. Они получили травмы легкой и средней степени тяжести. Об этом со ссылкой на посольство России в Армении сообщает в понедельник, 2 апреля, РИА Новости.

«Подтверждаем информацию, что пострадали три гражданина России. Наши сотрудники выехали в больницу, куда госпитализировали раненых, они получили травмы легкой и средней тяжести», — заявил источник в дипмиссии.

По данным МЧС Армении, 2 апреля в 19:44 мск поступил сигнал, что в одном из кафе на Северном проспекте в Ереване произошел взрыв, есть пострадавшие, требуется помощь спасателей.

Среди пострадавших трое граждан Армении (дети шести и восьми лет), двое граждан Ирана (в возрасте 24 года) и трое россиян (дети 15 лет). Состояние одной из девочек — гражданки Армении — оценивается как тяжелое.

По предварительным данным, причиной случившегося стал взрыв кислородного баллона.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!