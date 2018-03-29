Организатор взрыва в жилом доме в Мурманске умер

Мужчина, признавшийся в умышленном взрыве бытового газа в своей квартире в Мурманске, умер в больнице. Об этом «Интерфаксу» сообщили в объединенной медсанчасти «Севрыба».

«Мужчина скончался сегодня утром, что-либо еще не комментируем», — отметил собеседник агентства.

Следователи продолжат расследование дела по части 3 статьи 238 УК («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

Взрыв газа в жилом доме в Мурманске произошел 20 марта. В результате обрушились третий, четвертый и пятый этажи здания. Погибли трое и несколько человек пострадали.

Один из жильцов позднее признался, что хотел покончить с собой. За два часа до происшествия он указал на странице в соцсети 20 марта как последний день своей жизни. После взрыва его госпитализировали в тяжелом состоянии; в больнице он был введен в медикаментозную кому. Против него возбудили дело об убийстве двух и более лиц, совершенном общественно опасным способом.

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