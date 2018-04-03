Объявление о продаже «машины-пепельницы» насмешило пользователей сети

Пользователи сети обратили внимание на необычное объявление о продаже поддержанного автомобиля. Об этом сообщает The Sun.

Житель Австралии по имени Шон Коннорс попытался продать машину сестры Mitsubishi Mirage. В отличие от типичных объявлений, где владельцы пытаются максимально приукрасить характеристики товара, мужчина не захотел скрывать недостатки. Наоборот, продавец описал автомобиль во всех неприятных подробностях.

В описании к Mirage в посте Facebook говорилось, что авто больше напоминает пепельницу, чем настоящее средство передвижения. По словам Коннорса, будущий покупатель может не бояться поцарапать машину, потому что Mitsubishi его сестры имеет повреждения на каждой панели. Кроме того, кузов испытывает большие проблемы со ржавчиной. Также продавец не забыл указать, что в машине ужасно грязно, а подушки безопасности отсутствуют.

За автомобиль сестры Коннорс попросил 550 долларов. Он пообещал сделать щедрую скидку, если автомобиль-пепельницу заберут как можно быстрее.

Пользователи сети посмеялись над объявлением мужчины. «Сожги ее», — написал один из комментаторов. «Продавать машины — это не твое, парень», — заявил другой посетитель страницы.

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