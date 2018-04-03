Китай оценил ответ России на высылку дипломатов

Ответ Москвы на высылку странами Запада российских дипломатов из-за дела бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, отравленного в Великобритании, был адекватным. Такое мнение высказал представитель МИД КНР Гэн Шуан, передает ТАСС.

«Действия России по высылке дипломатов ряда стран в ответ на экстрадицию представителей российских дипломатических миссий в этих государствах носили сбалансированный характер», — указал он.

По его словам, взаимопонимание сторон по этому делу не достигнуто, нужно выяснять истинные обстоятельства и выстраивать диалог. В то же время нельзя прибегать к методам и мышлению времен холодной войны, считает Гэн Шуан.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии в сквере в британском Солсбери 4 марта. В конце месяца женщина пришла в себя. Лондон считает, что их отравили нервно-паралитическим токсином «Новичок». Как именно это произошло, до сих пор не выяснено.

Лондон возложил ответственность за покушение на Москву. Россия отрицает все обвинения. Из-за произошедшего Соединенное Королевство и почти 30 других стран выслали российских дипломатов. Москва ответила симметричными мерами.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!