В США умер первый шпион холодной войны

Американский разведчик времен холодной войны Ирвинг Айзексон, шпионивший за советскими гражданами и советскими войсками в ГДР, скончался в возрасте 102 лет. Об этом сообщает издание Portland Press Herald.

Айзексон родился в 1915 году. Он получил образование в сфере экономики и права, а после окончания Школы права Гарвардского университета около года проработал юристом и потом записался в Национальную гвардию США.

Во время Второй мировой войны Айзексона направили в Великобританию, где он стал работать на Управление стратегических служб (OSS), на базе которого впоследствии было создано ЦРУ. После войны он перебрался в ГДР, где следил за гражданами СССР и передвижениями советских войск.

Со своей женой Айзексон познакомился в Лейпциге в 1945 году. Она скончалась в возрасте 90 лет в 2015 году.

После завершения службы бывший разведчик издал книгу под названием «Мемуары шпиона-любителя», в которой описал себя как первого шпиона времен холодной войны.

По словам родственников шпиона, Айзексон скончался в хосписе города Оберн штата Мэн.

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