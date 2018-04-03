Депутат поздравил петербурженку с годовщиной теракта «по совпадению»

Глава муниципального округа Балканский в Санкт-Петербурге Савелий Лебедев объяснил, что поздравил пострадавшую в прошлом году при взрыве в метро женщину «по простому совпадению». Об этом он сообщил радиостанции «Говорит Москва».

«Это просто, в данном случае, женщина имеет отношение к этому [к трагедии]. Я просто знаю, что у них там недавно праздник был. Я ее пришел поздравить с праздником, и как раз на эту тему мы пообщались дальше. Я не поздравлял ее с годовщиной трагического события», — сказал он.

Чиновник добавил, что часто лично поздравляет граждан с именинами.

Ранее стало известно, что Лебедев пришел с поздравлениями в гости к женщине, пережившей теракт 3 апреля прошлого года. Депутат, улыбаясь, передал ей букет и пакет с подарком, назвал хозяйку именинницей и сказал, что пришел поздравить ее с годовщиной. Та поправила его, отметив, что не является именинницей, и напомнила о печальном контексте произошедшего год назад события. Лебедев согласился: «У меня тоже бабушка с дедушкой были в концлагере в каком-то, поэтому я очень серьезно отношусь к этому всему», — поведал он.

Как пояснила в интервью «Ленте.ру» политолог, доцент Института общественных наук РАНХиГС Екатерина Шульман, нам «начинает казаться, что люди во власти либо как-то неимоверно поглупели, либо обнаглели до такой степени, что им все равно, какое впечатление они производят», но проблема в том, что чиновники «искренне не понимают, как выглядят со стороны».

3 апреля 2017 года в результате взрыва в вагоне поезда петербургского метро на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» погибли 16 человек. Среди них был и смертник, 22-летний уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов. Следственный комитет спустя год сообщил о выявлении всех причастных к теракту.

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