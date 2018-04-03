В США учителя завалили сеть снимками сломанных стульев и разорванных учебников

Преподаватели из Оклахомы пожаловались, что правительство штата предоставляет слишком мало денег на хорошее образование. Об этом сообщает The Daily Dot.

В качестве доказательств учителя устроили своеобразный флешмоб в Twitter: они начали публиковать фотографии ветхих учебников и сломанной мебели, чтобы привлечь внимание общественности к важной проблеме.

— Oregon I.T. not IT ⚾ (@OregonJOBS2) 11 марта 2018, 07:00

Судя по фотографиям, местным детям приходится изучать историю страны по учебникам 2000-х годов, которые уже давно неактуальны по содержанию. Кроме того, многие книги буквально разваливаются на кусочки от старости. Парты и стулья также выглядят плачевно и небезопасно.

— PBS NewsHour Extra (@NewsHourExtra) 03 апреля 2018, 11:50

Флешмоб приурочен к забастовке учителей, которые потребовали у властей повышение заработной платы и финансирование для местных учебных заведений. По данным журналистов, в 2016 году Оклахома занимала 49 место среди остальных штатов США по средней зарплате преподавателей.

Забастовку учителей поддержали и другие пользователи сети, чьи дети ходят в школы штата: они тоже выкладывали фотографии устаревших учебников, а также обвинили государство в наплевательском отношении к образовательной системе.

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