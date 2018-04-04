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В России выступит певица Бебе

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Испанская певица и актриса Бебе приедет в Москву с единственным концертом. Об этом сообщается на сайте организаторов Confianza Events.

Выступление Бебе пройдет в клубе «Известия Hall» 20 апреля. Исполнительница представит поклонникам свой последний альбом, Cambio de piel.

Как отмечают организаторы концерта, Бебе посетит Россию впервые за последние пять лет. Билеты на мероприятие можно приобрести на сайте Confianza Events.

Бебе — 39 летняя испанская певица Мария Ньевес Ребойедо Вила, обладательница премий Latin Grammy Awards. В ее дискографии четыре студийных альбома. Она снялась в таких фильмах, как «Беспокойная Анна», «Московское золото» и «Южнее Гранады».

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