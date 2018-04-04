Раскрыт вероятный мотив нападения на офис YouTube

Насим Наджафи Агдам, устроившая стрельбу в штаб-квартире YouTube в городе Сан-Бруно (штат Калифорния), жаловалась на то, что компания занижает статистику просмотров видеороликов, которые она размещает. Об этом говорится на ее личном сайте.

Так, Агдам разместила скриншоты, где видно, что 15 января 2016 года ее ролик посмотрели свыше 182 тысяч пользователей, в то время как 14 октября того же года под этим же видео указано чуть больше 94 тысяч просмотров.

«За 366 тысяч просмотров мой доход составляет всего 10 центов?» — возмущенно вопрошает она.

Отец женщины рассказал, что в последнее время дочь стала получать меньший доход от размещения видео на YouTube, что вызывало ее крайнее возмущение.

За несколько дней до того как Агдам совершила нападение на офис компании, ее семья сообщила в полицию о ее пропаже. Стражи порядка обнаружили Насим спящей в машине вдалеке от дома — в округе Санта-Клара, граничащем с Сан-Матео, где находится штаб-квартира YouTube.

При этом отец женщины предупредил сотрудников органов правопорядка, что его дочь может направиться в офис YouTube. Полицейские пообщались с Агдам, однако не стали ее обыскивать. После этого они связались с семьей женщины и сообщили, что с ней все в порядке. Через несколько часов она устроила стрельбу в офисе. Три человека получили ранения, двое из них в тяжелом состоянии, сама Насим застрелилась.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!



