Пользователей популярного приложения атаковали порнографией

Пользователи популярного приложения для спортсменов Strava пожаловались на появление спама с порнографическим подтекстом. Об этом сообщает The Sun.

33-летний британец по имени Николас Клифтон рассказал, что начал регулярно получать лайки от полуголых женщин. «Их аватары довольно порнографичные, и они ясно дают понять, что хотят гораздо больше, чем дружескую велопрогулку», — рассказал мужчина.

Подобную проблему заметили и другие пользователи популярного приложения. «Порноботы заполонили Strava. Нет ничего святого?», — вопрошают люди в Twitter. «Эй, Strava, можете избавиться от порноботов в вашем сервисе?» — обратился к разработчикам еще один комментатор.

Руководство компании отметило, что уже в курсе проблемы. Представитель сервиса пообещал удалить весь спам в ближайшее время. Он также добавил, что команда разработчиков «прилагает все усилия», чтобы разрешить ситуацию как можно скорее.

Создатели приложения позиционируют Strava как социальную сеть для спортсменов. Пользователи могут не только отслеживать собственные показатели в беге или на велосипеде, но и делиться успехами с другими зарегистрированными людьми. По информации журналистов, приложение Strava скачали более 28 миллионов человек.

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