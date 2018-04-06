Трамп выкинул речь о налогах и поведал о мексиканцах-насильниках

Twitter / POLITICO

Президент США Дональд Трамп во время круглого стола по вопросу налогов в штате Западная Вирджиния выкинул лист бумаги со своей речью. Об этом сообщает Politico, видео доступно на странице издания в Twitter.

«Знаете, это должны были быть мои комментарии, и они заняли бы около двух минут, но черт с ними. Это было бы немного скучно», — заявил глава государства, выкинув лист. «Я читаю первый пункт, и это скучно. Мы должны говорить, как оно есть», — добавил он. В зале его действия встретили смехом и аплодисментами.

Politico отмечает, что вместо речи о налогах президент вновь рассказал, что миллионы людей в стране голосуют нелегально. Он также заявил, что оказался прав насчет угрозы со стороны мексиканских насильников.

2 апреля Трамп поприветствовал детей, собравшихся перед Белым домом для ежегодных пасхальных мероприятий, речью про финансирование оборонной отрасли. Глава государства произносил свою речь с балкона, где вместе с ним находилась его супруга Мелания, а также пасхальный кролик.

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