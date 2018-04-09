Во Франции мэр напился и напал на цыган с катаной

Мэр французского города Виссу Ришар Тренкье (Richard Trinquier) напился и напал с катаной на цыган. Об этом сообщает Le Monde.

Треньке был арестован после того, как в полицию сообщили, что он в нетрезвом виде угрожал кочующим цыганам японским мечом. Кроме того, он был в бронежилете, помимо холодного оружия при нем нашли пистолет. Успел ли нанести градоначальник какие-либо увечья, не сообщается.

Как пишет издание, политик находился в компании своего заместителя и местного сотрудника полиции, когда совершил нападение. Были ли они пьяны и угрожали ли цыганам, не уточняется. Один из кочевников также был взят под стражу, так как в его машине сотрудники полиции нашли огнестрельное оружие.

Ришар Треньке имеет скандальную репутацию. В 2014 году он запретил посещать детскую площадку женщинам в хиджабах и платках. Политик является первым французским мэром, вооружившим муниципальную полицию в 1995 году. Он также является обладателем пятого дана по карате.

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