Российский истребитель агрессивно подошел к французскому фрегату

Два российских военных самолета совершили агрессивный маневр рядом с французским фрегатом Aquitaine в Средиземном море, сообщает Ouest France со ссылкой на ВМС Франции.

По данным французских военных, к кораблю подошли бомбардировщик Су-24 и истребитель Су-30. При этом Су-24 был вооружен, пишет Le Point.

ВМС назвали маневр недружественным и опасным, французская сторона напоминает России о правилах полетов, чтобы избежать аварий, передает Ouest France.

Aquitaine охраняет американский эсминец Donald Cook, который 10 апреля подошел на 100 километров к сирийскому городу Тартус. Эсминец оснащен ракетами «Томагавк». Турецкая Hurriyet писала, что российские военные самолеты как минимум четыре раза подлетали к кораблю после того, как он вошел в территориальные воды Сирии.

Представитель Пентагона в беседе с ТАСС отверг эту информацию.

The Wall Street Journal писала, что американский эсминец отправился в Сирию после совещания у президента США Дональда Трампа, где тот сообщил о готовности принять ответные меры на предполагаемую химическую атаку в городе Дума.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!